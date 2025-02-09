Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü "Hayata Tutun" projesinden faydalanan Hesna Ümran Kandoğdu, evindeki yaşamın kolaylaşmasından dolayı çok mutlu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayata Tutun” projesi yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in bu projesi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor ve böylelikle engelli ve yaşlı bireylerin hayatı kolaylaşıyor.

Evdeki yaşamı kolaylaştıran projeden yararlanan 78 yaşındaki Hesna Teyze de desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kartepe’de yalnız yaşayan, evinde düşmesi sebebiyle kolundan ve başından yaralanan 78 yaşındaki Hesna Ümran Kandoğdu, hastaneden taburcu olduktan sonra Büyükşehir’in “Hayata Tutun” projesine başvurdu. Ekiplerin tespiti sonrası Hesna Teyze’nin evinin çeşitli yerlerine tutunma barı yapıldı. Böylece evdeki yaşamı kolaylaşan Hesna Ümran Kandoğdu, Büyükşehir’e teşekkür etti.

Geçirdiği kaza sonrası Büyükşehir’den refakat desteği de gören Hesna Ümran Kandoğdu, “Büyükşehir’den gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Öz kızım ve oğlum gibi bana davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Vazifelerinde son derece uzmanlar” dedi. Projeden sadece engelli vatandaşların değil önlem amacıyla 65 yaş üstü herkesin faydalanabileceğini gördüğünü ifade eden Kandoğdu, “Tutunma barını düştükten sonra yaptırdım. Her 65 yaş üstü, önlemini şimdiden alsın” ifadeleri ile yaşıtlarını uyardı.