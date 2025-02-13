Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında ünlü Youtuber Sertaç Güngör’ü Kocaelili çocuklar ile buluşturacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde çocuklara yönelik “Babamla İlk Saftayım” etkinliği düzenliyor. “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör’ün katılacağı etkinlik, 15 Şubat Cumartesi günü İzmit Akşemseddin Camii’nde saat 16.00’da gerçekleşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan YouTuber Sertaç Güngör’ü “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında Kocaelili çocuklar ile bir araya getiriyor.

Çocuklara yönelik içerikler üreten ve YouTube kanalında “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör, çocuklarla keyifli bir buluşma gerçekleştirerek, onların eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Eğlenceli içerikleri ve sıcakkanlı tavrıyla milyonların sevgisini kazanan Sertaç Abi, dijital medyadaki kötü ve zararlı içeriklerden nasıl uzak durmak gerektiğinin de altını çizerek, ileride Youtuber olmak isteyen çocuklara önemli tavsiyelerde bulunacak.

“Babamla İlk Saftayım” etkinliği 15 Şubat Cumartesi günü İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akşemseddin Camii’nde saat 16.00’da (İkindi Namazı) başlayacak.