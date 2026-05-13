Kocaeli'ni dünya metropolleri seviyesine çıkaracak Körfezray Metro Projesi kapsamında İzmit Malta Mahallesi'nde kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ni Dünya metropolleri seviyesine çıkaracak Körfezray Metro Projesi'nde vatandaşları bilgilendirme toplantıları sürüyor. Projenin yüklenici firması, İzmit Malta Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek çalışma süresince yaşanabilecek olası etkiler ve çözüm süreçleri hakkında bilgi verdi.

KÖRFEZRAY'DA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi'nde vatandaş odaklı bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Körfez ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan 'Kadın Odaklı Paydaş Katılım Toplantısı' bu kez İzmit Malta Mahallesi'nde devam etti. Körfezray yetkilileri önce dikiş kursundaki kursiyerlerle, ardından Malta Cami Kur'an kursundaki kadınlarla bir araya geldi. Toplantıya Malta Mahallesi Muhtarı Nebahat Camkıran da katıldı.

ÇEVRESEL ETKİLER ANLATILDI

Körfez ve Kartepe ilçelerini yeraltından birbirine bağlayacak Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında, metro güzergâhında yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler sürüyor.

Malta Mahallesi'nde kurulacak yerleşkeye ilişkin detayların paylaşıldığı toplantıda, proje sürecinde oluşabilecek çevresel etkiler ve alınacak önlemler anlatıldı. Bilgilendirme toplantısında geoteknik mühendisi, çevre ve uyum mühendisi ile halkla ilişkiler uzmanı da yer aldı.

TOZLANMAYA KARŞI DÜZENLİ SULAMA

Yetkililer, özellikle gürültü, trafik yoğunluğu ve toz gibi etkiler konusunda vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. Çalışmalar sırasında oluşabilecek tozlanmaya karşı düzenli sulama ve yol temizleme çalışmaları yapılacağı ifade edilirken, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.

PROJEDE TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

Toplantıda çocukların güvenliği de gündeme geldi. Ağır tonajlı araçların yoğun kullanılacağı bölgelerde geçici ulaşım yollarının düzenlendiği, araç trafiği ve çocuk güvenliği gözetilerek ilave yönlendirme levhaları ile gece aydınlatmalarının yapıldığı belirtildi. Cumhuriyet İstasyonu çevresinde gelen talepler doğrultusunda aynı gün içerisinde gece aydınlatması gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

BAŞVURULAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Şikâyet ve taleplerin ilgili birimlere hızlı şekilde ulaştırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapan yetkililer, iletilen tüm başvuruların kayıt altına alındığını ifade etti. Şikâyetlerin müteahhit firmanın ilgili birimlerine yönlendirildiği ve gerekli incelemelerin ardından vatandaşlara geri dönüş sağlanarak sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Toplantıya katılan vatandaşlar ise yapılan bilgilendirmelerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.