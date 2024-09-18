İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik örneği olarak hizmete sunduğu Alzheimer Yaşam Evi başarılı çalışmalara imza atarak hastalara ve yakınlarına umut olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer Yaşam Evi Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliğini sürdürüyor. 3 yıldır hizmet veren tesis çevre il ve ilçelerden de yoğun talep görüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Alzheimer Yaşam Evi’nde görev yapan hemşire Pınar Türker Alzheimer Yaşam Evi’nde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “2021 yılında hizmete başladığımız Alzheimer Yaşamevimiz 3 yaşını doldurdu. Alzheimer Yaşamevimiz 3 yıl içerisinde birçok hastaya ve yakınlarına dokundu. Yaşamevimiz Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliğini hala koruyor. Umarım önümüzdeki süreçte diğer belediyelere örnek olacak bu projemiz. Her ilçede Alzheimer Yaşamevlerinin olmasını, hastalara ve yakınlarına dokunmasını temenni ediyorum.

Hedefimiz Alzheimer ve Demans tanısı almış hastalık evrelerinin ilerlemesini engellemek, riskli durumları ortadan kaldırmak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak. Hasta yakınlarının de nefes almalarını sağlamak, onlara psiko sosyal destek vermek de bizim hedeflerimiz arasında. 3 yıl içerisinde Alzheimer tanısı almış hastalarımızı burada 6 aylık sürelerle destek sağladık.

“PAYDAŞLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Burada hastalarımıza zihinsel, sosyal aktiviteler yapıyoruz. Fiziksel aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Alzheimer hastalığı evre atlayan bir hastalık. Şu anda gayet iyi durumdayız. Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı bize destek oluyorlar. Oradaki hocalarımızla beraber hastalarımızın ilk kabulünden, aylık olarak takiplerine kadar birçok detaylara beraber bakıyoruz. Uzmanlar hastalığın evrelerini takip ederek bizleri de bilgilendiriyorlar. Paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Kocaeli Tabip Odası, Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi, Alzheimer dernekleri gibi birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalarımız oluyor. Burada sosyal hizmet uzmanımız, hemşiremiz, evde bakım teknikerimiz, hasta bakım personelimiz düzenli olarak da eğitimler alarak kendilerini geliştiriyorlar. Psikoloğumuz da aylık olarak bizleri destekliyor. Hasta yakınlarımıza yönelik grup çalışmaları ve bireysel görüşmeler de gerçekleştiriliyor.

3 yıl içerisinde oldukça iyi geri dönüşler aldık. Aileler güvenle yakınlarını buraya bırakabiliyorlar. Temel hedeflerimizden birisi de ailelerin kendilerine rahatlıkla zaman ayırabilmelerine olanak sağlamaktı. Alzheimer hastalarının yakınlarının iş yükleri fazla oluyor. Hastalık evrelerinin atlamasını geciktirmeye çalışıyoruz. Bunu da zihinsel, sosyal ve fiziksel aktivitelerle sağlıyoruz