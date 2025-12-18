Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk süsleme döneminde sanatında oldukça yaygın yapılan, kâğıt veya derinin kesilip üst üste koyulup üç boyutlu düzenlenmesiyle oluşturulan 'Kat'ı' sanatının geleceğe aktarılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği 'Kat'ı Sanatı Buluşmaları', Selim Sırrı Paşa Konağı'nda sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel Türk süsleme sanatları arasında önemli bir yere sahip olan Kat'ı sanatı, sanatçı Feyza Sıvacı rehberliğinde hem teorik hem uygulamalı olarak işlendi.

KAT'I SANATININ İNCELİKLERİ ANLATILDI

Etkinlikte katılımcılar, ince kâğıt oymacılığına dayanan Kat'ı sanatının tarihçesi ile kullanılan malzemeler ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. Programın uygulamalı bölümünde ise kendi çalışmalarını ortaya çıkararak sanatın inceliklerini deneyimledi.

Etkinlik başlamadan önce katılımcılar, programın düzenlendiği Selim Sırrı Paşa Konağı'nı gezerek konağın tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Osmanlı sivil mimarisinin önemli örneklerinden biri olan konak; özgün mimarisi, ahşap süsleme detayları ve dönem estetiğini yansıtan odalarıyla ziyaretçilerden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası yaşatan ve geleneksel sanatları tanıtan bu tarz programların yıl boyunca farklı içeriklerle sürdürüleceğini belirtti. Sanatla tarihi mekânları buluşturan bu etkinliklerin hem kültür-sanat hayatına hem de şehir kimliğine katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.