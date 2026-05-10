BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, 'Şefkatiyle ve fedakârlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor; onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye Yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle andığını da sözlerine ekledi.

