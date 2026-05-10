Türkiye'nin en uzun soluklu şiir buluşmalarından olan ve ilki 1985 yılında düzenlenen Uluslararası Şiir İkindileri, 53'üncü kez Manisa'da sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, Türkiye ve dünyadan şairleri Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte 'Dionysos Şiir Ödülü' Şair Şükrü Erbaş'a, 'Dionysos Sanata Emek Ödülü' ise Yazar Ayşe Kulin'e takdim edildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Şiir İkindileri programına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve çok sayıda şair ve sanatsever katıldı.

Salihli Şiir İkindileri'nin editörlüğünü bu yıl da Şair ve Yazar Tuğrul Keskin üstlenirken, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şairler eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

DİONYSOS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU, SANATÇILAR PLAKETLE ONURLANDIRILDI

Etkinlikte, sanat ve edebiyat dünyasının iki önemli ismine prestijli ödüller takdim edildi. 53. Uluslararası Şiir İkindileri kapsamında bu yıl 'Dionysos Şiir Ödülü' Şair Şükrü Erbaş'a, 'Dionysos Sanata Emek Ödülü' ise Yazar Ayşe Kulin'e takdim edildi. Usta sanatçılar konuşmalarında sanatın ve edebiyatın önemine vurgu yaptı.

Salihli Şiir İkindileri kültürel buluşması, 50 yılı aşkın süredir devam eden şiir rüzgârını Manisa'da yeniden estirerek, şehrin kültür ve sanat alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu.