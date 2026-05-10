Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kapılarını açan ve ziyaretçi akınına uğrayan 1. Uluslararası Balıkesir GastroFest'te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, ünlü şef Danilo Zanna ile mutfağa girdi. Şehrin tescilli ve meşhur peynirlerini dünya mutfağıyla buluşturan ekip, birlikte hazırladıkları 'dört peynirli pizza' ile ziyaretçilerden de tam not aldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği ve binlerce Balıkesirlinin açılış meydanını doldurduğu bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açan Uluslararası Balıkesir GastroFest, Balıkesir'in eşsiz lezzetlerinin ve kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtıldığı festivalin ikinci gün etkinlikleri kapsamında mutfak atölyesine konuk olan ünlü şef Danilo Zanna, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın ile bir araya geldi.

Meydanı dolduran kalabalığın alkışları eşliğinde mutfağa geçen Akın çifti ve Danilo Şef, Balıkesir'in coğrafi işaretli ve tescilli peynirlerini kullanarak dört peynirli özel bir pizza yaptı.

Şehrin dört bir yanından gelen dört farklı peynir çeşidiyle harmanlanan pizza, ziyaretçilerden de tam not aldı.

BU TOPRAKLAR ÇOK DEĞERLİ

Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Öncelikle güzel şehrimiz Balıkesir'e hoş geldiniz. Burada duyulan alkışların hepsi sizin için. Herkesin sevdiği saydığı, büyük bir heyecanla beklediği şeflerimizden birisiniz. İnanıyorum ki bu festivallerin devamı gelecek. Bizim insanımızın da bu festivallere ihtiyacı varmış. Bu kalabalık onu gösteriyor.' dedi.

Dört Peynirli Pizza yapımının püf noktalarına da değinen Şef Danilo Zanna 'Balıkesir aslında bereket anlamındadır. Balıkesir yaratılırken demişler ki her şey olsun. Hem deniz olsun hem güneş olsun hem rüzgar olsun hem dağlar olsun yeşillik olsun, bereketli olsun isminini de Balıkesir verelim. Ben aşağı yukarı 10 yıl önce Balıkesir'e geldim. Ben Toscanalıyım. Balıkesir Toscana'ya çok benziyor. Onun gibi bereketli. Ben bir yabancı olarak söylüyorum bu topraklar çok değerli çok güzel. Toprağa dokunabilmek, ağaca yeşile dokunabilmek çok kıymetli. Yemek insanlar için çok önemlidir. Ülkeler barış sağlarken bile oturup yemek yerler. Gastronomi kültürler arasında çok önemli bi yer taşır' diye konuştu.