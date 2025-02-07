Kocaeli İzmit Belediyesinin ücretsiz diyetisyen hizmeti, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmak isteyen vatandaşlara önemli başarı hikayeleri kazandırmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu diyetisyen hizmeti, vatandaşların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmasında önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Uzman Diyetisyen Gizem Aydın Yüksel’in danışmanlığında Betül Hanım, 5,5 ayda tam 33 kilogram verirken Serhat Bey ise sadece 3 ayda 26 kilogram zayıflayarak sağlıklı bir yaşama adım attı.

YÜKSEL, “YALNIZCA DİYET VE EGZERSİZ”

Uzman Diyetisyen Gizem Aydın Yüksel, "Herhangi bir anti-diyabet ilaç kullanmadan ve cerrahi operasyon geçirmeden yalnızca diyet ve egzersiz ile insülin direncinin önüne geçtik. Seanslarımızda hedefimiz yalnızca kilo kaybı sağlamak değil; aynı zamanda hastalıklarda beslenme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, sporcu beslenmesi, çocuk ve adölesan beslenmesi gibi birçok konuda vatandaşlarımıza destek olmaktır" ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesinin ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0262 318 02 10 numaralı telefondan randevu alabilirler.