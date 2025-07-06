Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelili gençlere armağanı olan Halkevi Gençlik Merkezi’nde dönem sonuna gelindi. Gençlik Merkezi, ‘Sahne Bizim: Diriliş’ programı ile perde kapattıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere armağanı olan Halkevi Gençlik Merkezi’nde sanatla dolu bir dönemin sonuna gelinirken ‘Sahne Bizim: Diriliş’ programı ile perde kapandı.

Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan, kentin simge yapılarından Halkevi’ni gençler için baştan tasarlayarak çok şık bir mekân haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkezi gençlerin hizmetine sundu. Gençler de bu özel mekâna büyük ilgi gösterdi. İçerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismi verilirken, Halkevi Gençlik Merkezi kısa sürede gençler tarafından çok beğenildi ve popüler bir mekân haline geldi. 14 Ocak 2025 tarihinde eğitimlerin başladığı Halkevi Gençlik Merkezi gençlerin sadece buluşma değil, kendilerini geliştirme ve deneyim kazanma alanı oldu.

‘SAHNE BİZİM: DİRİLİŞ’ PROGRAMI

Son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi; içerisinde bulunan modern kütüphane, müzik ve tiyatro sınıfları, sanat kulüpleri, hobi atölyeleri, Genç Sahne, özenli ortamı ve sunduğu hizmetlerle gençlerin ilgi odağı haline geldi. Yıl boyunca Halkevi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen atölyeler, tiyatro eğitimleri ve kültür-sanat faaliyetleri ile gençler, sahnede kendini ifade etmenin, birlikte üretmenin ve hayal kurmanın gücünü keşfetti. Halkevi’nde sanatla dolu bir dönemin sonuna gelinirken ‘Sahne Bizim: Diriliş’ programı ile perde kapandı.

TİYATRO GÖSTERİSİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Genç Sahne’de gerçekleştirilen kapanış programında katılımcılara müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu. Nuri Karadeniz yönetmenliğinde Senaryo Kulübü tarafından metni yazılan ‘Diriliş’ isimli tiyatro gösterisi, Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahnelendi. Tiyatro oyununa özel müzik ve ses efektlerini Ses Tasarım Kulübü hazırlarken, Resim ve Karikatür Kulübü öğrencileri fuaye alanında temaya uygun sergiler düzenledi. Seslendirme Kulübü, olay örgüsü içeren karikatür çalışmasını seslendirdi. Kitap Kulübü ile Yaratıcı Yazarlık öğrencileri tarafından oluşturulan hikâye, Karikatür Kulübü öğrencileri tarafından çizimle canlandırıldı. Tasarım Kulübü ise tiyatro gösteriminde kullanılan LED ekranlar için hikâyeyi destekleyici görsel içerikler ve animasyonlar oluşturdu. Halkevi Gençlik Merkezi kulüpleri tarafından ortak hazırlanan tiyatro gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.