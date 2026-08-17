Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte 1. Honefter Yayla Şenliği'ne katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bu topraklara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu, bizim için en büyük şereftir' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy'de düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, önceki dönem Trabzon Milletvekili Salih Cora ve binlerce vatandaşın katıldığı şenlikte, bölgenin köklü yayla geleneği yaşatıldı.

BU TOPRAKLARA HİZMET ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Başkan Genç, konuşmasında bölgeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, 'Ben de bu toprakların bir evladı olarak bu topraklara bir çakıl taşı dahi hizmet etsem bir çocuk gibi seviniyorum. Düzköy'ümüz, Tonya'mız, Vakfıkebir'imiz, Akçaabat'ımız, Maçka'mız ve Şalpazarı'mız 500 yıldır devam eden bir gelenekle burada bir oluyor, beraber oluyoruz. Eğer insanımız atasının, dedesinin kendisine bıraktığı toprağa çıkıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor ve bu toprağa sahip çıkıyorsa, bizim de bu topraklara hizmet etmemiz gerekir. Ortahisar Belediye Başkanlığımız döneminden itibaren bu anlayışla çalıştık, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da aynı anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu topraklara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu, bizim için en büyük şereftir' dedi.

YAYLALARA ULAŞIM DAHA KONFORLU HALE GELİYOR

Başkan Genç, yaylalara ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, 'Beypınarı da bizim, Derinoba da bizim, Kadırga'ya ulaşan yollarımız da bizim. Hemşehrilerimizin bütün obalarımıza daha güzel yollardan gelmesini istiyoruz. Bu ilçelerden doğup İstanbul'da, Avrupa'nın her ülkesinde çalışan gurbetçilerimiz de var. Onlar da bu hizmetleri hak ediyor. Birliğimizi ve beraberliğimizi yaşatırken aynı zamanda bu birlikteliğimizi bütün dünyaya haykırıyoruz. Allah nasip ederse daha güzellerini yapacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın' ifadelerini kullandı.

HONEFTER KARDEŞLİĞİN MESAJININ VERİLDİĞİ YERDİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şenlikte vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Honefter, Karadenizlinin, Trabzonlunun, Vakfıkebirlinin, Maçkalının, Tonyalının, Düzköylünün ve Akçaabatlının bir dağın zirvesinde bütün dünyaya 'Ben buradayım' demesinin ifadesidir. Bizim için kıymetlidir. Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği, kültürümüzün yaşatıldığı yerdir. Son zamanlarda çok daha güzel oluyor. Bugün konvoyların ucunu göremiyorum. Vatandaşlarımızın buraya büyük bir teveccühü var. Bunun için teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan yolları yapmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle birkaç sene içerisinde stabilize yol bırakmayacağız. Büyükşehirimiz, ilçe belediyelerimiz ve Karayollarımızla beraber güzel işler yapıyoruz' dedi.

HAÇKA-MAÇKA ARASINI KARAYOLLARI AĞINA ALDIK

Bakan Uraloğlu, bölgedeki ulaşım yatırımları ile ilgili, 'Haçka-Maçka arasını Karayolları sorumluluğuna aldık, oranın da projesini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda orayı tertemiz yapacağız. Zigana'yı, Gümüşhane'yi bir taraftan Kadırga'ya kadar da inşallah buluşturmuş olacağız. Burada çok fazla söze gerek yok, burası horon oynanacak yer. Burası siyaset yapılacak yer değildir. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bize oy versin vermesin insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, yolumuzu ve bahtımızı açık etsin' ifadelerini kullandı.