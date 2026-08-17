Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sanem Akay Sert, özel kreş ve okul ücretlerinin aile bütçelerini zorladığına dikkat çekerek, erken çocukluk eğitimi ve bakımında fırsat eşitliği çağrısı yaptı. Sert, 'Hiçbir çocuğun geleceği yalnızca ailesinin maddi imkânlarının sınırları içerisinde şekillenmemeli' dedi.

ANKARA (İGFA) - Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin artan maliyetleri, ailelerin çocuklarının erken eğitim ve bakımına erişimini yeniden gündeme taşıyor.

Etlik Şehir Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sanem Akay Sert, erken çocukluk döneminin yalnızca bir bakım süreci olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, nitelikli eğitimin her çocuk için erişilebilir olması gerektiğine dikkat çekti.

'O KÖY ARTIK YOK'

'Bir çocuğu bir köy büyütür' sözünü hatırlatan Sert, günümüzde çekirdek aile yapısının yaygınlaşması, anne ve babaların çalışma hayatında olması ve akraba-komşuluk desteğinin azalması nedeniyle çocukların eskisi kadar geniş bir sosyal çevrede büyüyemediğini ifade etti. Bir çocuk hekimi olarak muayene odasında bu değişimin yansımalarını gördüğünü belirten Sert, ailelerin çocukları için ellerinden geleni yaptığını ancak modern yaşamın yükünün çoğu zaman birkaç kişinin omuzlarına kaldığını söyledi. Dr. Sert, özellikle yoğun ve erken ekran maruziyetinin de etkisiyle dil gelişimi, akran ilişkileri ve sosyal iletişim alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocuklarla karşılaşılabildiğine dikkat çekti.

'DOKTOR HANIM, PEKİ NEREYE GÖNDERELİM?'

Ailelere çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri, oyun oynamaları, ekran kullanımını sınırlandırmaları ve çocukların akranlarıyla güvenli ortamlarda bir araya gelmelerini sağlamaları öneriliyor. Ancak Sert'e göre burada önemli bir sorun ortaya çıkıyor: Bu olanaklara her aile aynı ölçüde ulaşamıyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin ücretlerinin birçok aile için karşılanması güç seviyelere ulaştığını belirten Sert, kamu ve yerel yönetimler tarafından sunulan uygun maliyetli seçeneklerin ise özellikle küçük yaş gruplarında yeterince yaygın olmadığını vurguladı.

Sert, kreşlerin yalnızca çalışan anne babaların çocuklarını bırakabilecekleri yerler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, nitelikli erken çocukluk ortamlarının oyun, dil gelişimi, sosyal etkileşim, akran ilişkileri ve fiziksel gelişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

'NİTELİKLİ EĞİTİM BİR AYRICALIK OLMAMALI'

Çocukların doğdukları aileyi seçemediğini, ancak toplumun çocuklara sunduğu fırsatları değiştirebileceğini belirten Sert, ekonomik imkânları yüksek ailelerin çocuklarının erken yaşta eğitim, spor, sanat ve sosyal aktivitelere daha kolay erişebilmesinin fırsat eşitsizliğini derinleştirebileceğine dikkat çekti. Sert, çözüm için daha fazla erişilebilir kamu kreşi ve gündüz bakımevi oluşturulması, belediyelerin erken çocukluk merkezlerini yaygınlaştırması ve kamu kurumları, üniversiteler, işverenler ile sivil toplum kuruluşlarının ortak modeller geliştirmesi önerisinde bulundu.

Mahallelerde çocukların güvenli biçimde oyun oynayabileceği ve ailelerin çocuk gelişimi konusunda destek alabileceği merkezlerin kurulabileceğini belirten Sert, gelir düzeyine göre desteklenen kreş modellerinin ve iş yerlerinde çocuk bakım olanaklarının da yaygınlaştırılabileceğini kaydetti.

'ÇOCUKLUĞA YAPILAN YATIRIM ÇOCUKLUKTA KALMAZ'

'Ben bir eğitim politikacısı değilim. Ben bir çocuk doktoruyum' diyen Sert, çocukların sağlıklı gelişiminin yalnızca bugünü değil, toplumun geleceğini de ilgilendirdiğini vurguladı. Bugünün çocuklarının geleceğin öğretmenleri, hekimleri, mühendisleri, sanatçıları ve yöneticileri olacağını belirten Sert, erken çocukluk dönemine yapılan yatırımın uzun vadede toplumun tamamına yansıyacağını ifade etti. Sert, konunun siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini belirterek, 'Çocukların sağlıklı gelişimi herhangi bir siyasi görüşün meselesi olmamalı. Hepimizin meselesi olmalı' mesajını verdi.

Yazısını 'Belki geçmişte çocuklarımızı büyüten o kalabalık köyler artık yok. Ama bugün başka bir şey yapabiliriz: Çocuklarımız için o köyü yeniden kurabiliriz' sözleriyle tamamlayan Dr. Sanem Akay Sert, 'Hiçbir çocuğun geleceği yalnızca ailesinin maddi imkânlarının sınırları içerisinde şekillenmemeli' çağrısında bulundu.