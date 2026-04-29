Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi başta olmak üzere ilimizdeki sulak alanların korunması ve temizliğine yönelik çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda, İzmit Sepetçi Mahallesi'nde bulunan Gölkaypark'taki Bıçkıdere Göleti özel amfibi araçlar ile temizlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başta İzmit Körfezi olmak üzere il genelindeki göl, gölet ve akarsuların korunması ve temiz tutulmasına büyük önem veriyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekipleri, çevre sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, son olarak İzmit Sepetçi Mahallesi'nde yer alan Gölkaypark'taki Bıçkıdere Göleti'nde çöp ve bitkisel atık temizliği yaptı.

Gölkaypark'ta 3 gün süren çalışmalar kapsamında, özel amfibi araçlar kullanılarak hem su yüzeyinde hem de gölet kıyısında kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi. Toplam 40 hektarlık alanı ve 2 bin 988 metre çevre uzunluğunu kapsayan gölette yürütülen çalışmalar sonucunda 15 metreküp çalı, çürümüş bitki örtüsü ve çeşitli atık ortamdan uzaklaştırıldı. Bu sayede temizlenen Gölkaypark, daha düzenli ve temiz bir görünüm kazandı.