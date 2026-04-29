BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayelerinde, 15 Temmuz Derneği iş birliği ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması' Türkiye finali, Osmangazi Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde resmî ve özel ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen yarışmanın final programına, farklı illerden bölge birincisi olarak gelen 8 okuldan 111 öğrenci katıldı.

Programa Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Mehmet Türkmen, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk,15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, ilçe milli eğitim müdürleri, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MEB Müşaviri Mehmet Türkmen ve 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gecede yaptıkları konuşmada, 15 Temmuz'un millet iradesinin, bağımsızlık kararlılığının ve millî birlik ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, genç nesillerin bu bilinçle yetişmesinin önemine dikkat çekerken, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, programın yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda milletimizin hafızasında derin izler bırakan 15 Temmuz ruhunun sanat yoluyla yeniden ifade edilmesine imkân tanıyan önemli bir kültürel buluşma olduğunu ifade etti.

Program, Türkiye'nin farklı illerinden gelerek yarışmaya katılan öğrencilerin kahramanlık türküleri ve ezgilerinden oluşan koro performansları ile devam etti.

Program boyunca salonda duygu dolu anlar yaşandı. Kahramanlık türküleri ve ezgilerinin seslendirilmesi sırasında izleyiciler zaman zaman duygulanırken, 15 Temmuz ruhunu yansıtan performanslar büyük beğeni topladı. Öğrencilerin sahnedeki güçlü yorumları, katılımcılara hem gurur hem de hüzün dolu anlar yaşattı. Yarışma, gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.