Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tam gaz devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek Çayırova Kent Meydanı’nda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak projedeki çalışmaları yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün kent meydanı şantiyesinde yetkililerden bilgi aldı. Yapılan imalat çalışmalarını yerinde gözlemleyen Başkan Çiftçi, 25 bin metrekare alan üzerine kurulan projenin, Çayırova’nın çehresini değiştireceğini dile getirdi.

“ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

Hızla devam eden çalışmalarda, istinat duvarı imalatları tamamlanırken, kuru havuz çalışmasında da beton dökümü sürüyor. Kafeterya alanında mekanik tesisat imalatlarının da bittiği projede, cami alanında iç cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, iç cephe iskele ve elektrik tava imalatları yapılıyor. Kapalı otopark alanında ise eksi üçüncü katta otopark tava imalatı sürüyor. En kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılması planlanan Çayırova Kent Meydanı, tamamlandıktan sonra Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek bir sosyal yaşam alanı olacak. Büyük oranda yeşil alandan oluşacak kent meydanı, sosyal donatılarla birlikte Çayırovalıların rahatça vakit geçirebileceği bir proje olarak dikkat çekiyor.

“ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, proje kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi; “Güçlü irademiz ve kararlı adımlarımızla, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz Kent Meydanı projemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Her detayıyla şehrimize değer katacak vizyon projemiz, Çayırova’mızın çehresini değiştirecek.”