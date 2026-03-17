Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kandil simidi ikramı geleneğini Kadir Gecesi'nde de devam ettirdi. Büyükşehir tarafından hazırlanan kandil simitleri, Fevziye Camii bahçesinde teravih namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Ramazan boyunca 11 Ayın Sultanı'nın ruhunu hissettiren samimi buluşma ve paylaşma ortamları oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü manevi ve sosyal etkinliklerle vatandaşların Ramazan coşkusunu ve manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından İslam aleminin kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Fevziye Camii bahçesinde teravih namazı sonrasında düzenlenen programda ekipler, vatandaşlara kandil simidi ikram ederek hem manevi bir paylaşım ortamı yarattı hem de Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerle sadece toplumsal dayanışmayı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin dört bir yanında Ramazan'ın manevi iklimini hissettirmeye devam ediyor.