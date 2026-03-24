Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilmesi planlanan cami projesi için ihaleye çıkıyor. Toplam 47 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje, bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Dev cami projesi, Sultan Orhan Mahallesi sınırları içerisinde hayata geçirilecek. Geniş kullanım alanı ile planlanan yapı, ibadet alanının yanı sıra sosyal donatıları da barındıracak. Projede 2 bodrum kat boyunca konumlandırılacak toplam 625 araçlık otopark planlandı. Ayrıca 1. bodrum katta 486 kişilik çok amaçlı salon ve sosyal çalışma alanları da yer alacak.

Projede ana kubbenin çapı 33 metre olarak planlandı. Yapıda ana kubbe ile birlikte yardımcı kubbeler de bulunacak. İhale kapsamında yapının taşıyıcı sistemleri, kazı, dolgu ve istinat duvarları, temel drenaj ve su yalıtımı, dış duvar imalatları, ana kubbe ve yardımcı kubbeler yer alıyor. Projenin kaba inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

İHALE 22 NİSAN'DA

'Gebze Millet Bahçesi Cami İnşaatı Yapım İşi' için ihale 22 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yer tesliminin ardından başlayacak projede çalışmaların 540 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde sahada çalışmalar başlayacak.