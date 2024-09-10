Sanat eğitiminde kentin tartışmasız en önemli kurumu olan Büyükşehir Konservatuvarı’nın yetenek sınavlarına 2,200 kişi katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonunda yapıldı. Kocaelililer bu yılki yetenek sınavlarına büyük ilgi gösterdi. Bilindiği gibi yetenek sınavlarına rekor düzeyde başvuru yapılmıştı. Bu sayı sınav katılımına yansıdı. Hafta sonunda yapılan yetenek sınavlarına 2 bin 200 vatandaş girdi. Söz konusu ilgi, Belediye Konservatuvarında verilen kaliteli sanat eğitiminin halktaki olumlu karşılığını gözler önüne serdi.

7 BÖLÜM VE 29 BRANŞTA SINAV

Yetenek sınavları Konservatuvarın 7 bölüm ve 29 Sanat Branşında gerçekleştirildi. 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşların katıldığı sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde yapıldı. Cumartesi ve pazar günleri yapılan sınavlar Büyükşehir Belediye Konservatuvarının üç ayrı merkezinde saat 10.00’da başladı. Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar branşlarının sınavları bu yıl açılan Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde, Bale Bölümünün sınavları SDKM’de, Müzik Branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.

HEYECANLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan aday öğrenciler, sınavların yapılacağı merkezlere sabahın erken saatlerden itibaren gelmeye başladı. Yoğun katılım nedeniyle salonlara girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Giriş belgelerini yetkililere teslim eden öğrenciler heyecanları ile dikkat çekti. Bu tatlı heyecanı gören eğitmenler ise öğrencilere moral vererek, sınavlarının iyi geçmesi için destek oldu.

AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN KOMİSYONLAR

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavları için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Sınavlar için 15 komisyon oluşturuldu. Söz konusu komisyonlarda belediye konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yer aldı.

NELERE BAKILDI?

Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yeteneklerine bakıldı. Bale branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruş ön planda tutulurken, güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istendi. Geleneksel sanatlar sınavında ise üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem ile aktarımına önem verildi.

HAZIRLIK VE REHBERLİĞİN ÖNEMİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi sınavlar öncesinde hazırlık ve rehberlik programı düzenlemişti. Program kapsamında Resim, Müzik ve Bale bölümlerinden sınava girecek adaylar için geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştı. Öğrenciye yetenek sınavında ne yapacağına dair bilgi verilirken, hangi kriterlerin değerlendirmede ön plana çıktığının altı çizilmişti. Söz konusu program vatandaşların yetenek sınavlarında daha rahat performanslarını sergilemelerine yardımcı oldu.

SONUÇLAR 12 EYLÜL PERŞEMBE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarının sonuçları 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Başarılı olanlar, kazandıkları bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 23 EYLÜL’DE

Konservatuvarın yeni eğitim dönem kayıtları 12-13 ile 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak.