Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uzaktan kimlik tespiti yapmasına olanak tanıyan düzenlemeyi kalıcı hale getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kimlik doğrulamada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün veri tabanı kullanılacak.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28)”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğ’in (Sıra No: 19) 5/A maddesinde değişiklik yaparak, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uzaktan kimlik tespiti süreçlerini yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi kurarken uzaktan kimlik tespitini, tebliğde belirtilen yöntem ve tedbirler doğrultusunda gerçekleştirecek. Kimlik tespiti sürecinde, müşterinin adresi ile ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden doğrulanacak.

DÜZENLEME KALICI HALE GELDİ

Daha önce yalnızca sermaye piyasası işlemlerini kapsayan uzaktan kimlik doğrulama uygulaması, yeni tebliğle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildi ve kalıcı hale getirildi.