Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Emir Ali Ergün’ü vefatının 52. gününde anma etkinliği düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından, Kıbrıs Gazisi Emir Ali Ergün’ün vefatının 52. gününde anma programı düzenlendi. Şehzadeler Alaybey Camii’nde gerçekleştirilen programa, Ergün’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar da katıldı. Anma programında merhum Gazi Emir Ali Ergün için mevlit okutuldu ve katılımcılara hayır yemeği ikram edildi.

Selçuk Yıldız, “Vatanımız uğruna canını ortaya koymuş kıymetli Gazimiz Emir Ali Ergün’ü rahmet ve minnetle anmak için toplandık. Gazilerimiz bu toprakların sessiz kahramanlarıdır. Onların fedakarlıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak asla unutmayacağız. Merhum Gazi’mize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.