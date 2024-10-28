Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Cumhuriyetimizin 101’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. KGK mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltme çabasından bir adım dahi geri adım atmadan Türkiye için emek vermenin şerefini taşıdıklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim imzasıyla yayımlanan mesajında şu görüşlere yer verildi:

"29 Ekim 1923 tarihinde içeride ve dışarıda karşısına dikilen şer güçlere rağmen Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarının kahramanlıkları ve halkın olağanüstü fedakarlığıyla kazanılan kurtuluş savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gelecek için gerekli reformları uygulamaktan geri durmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zor zamanda öncülük ettiği değerleri hâlâ taşımaya devam ediyor.

Cumhuriyet ile halkın egemenliğini esas alan perspektifin geçtiğimiz yıllarda zafiyete uğradığı birçok durum yaşansa da bundan sonrası için milletimizin her ferdini daha mükemmel bir demokrasi için gece gündüz demeden çalışmaya davet ediyoruz.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak biz de bu değerleri ilke edinerek Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltme çabasından bir adım dahi geri adım atmadan ülkemiz için emek vermenin şerefini taşıyoruz. Cumhuriyetin kurucu değerlerinin ülkemizi dünyada yeniden bir oyuncu yaptığını, küllerinden doğarak dünyaya meydan okur hâle getirdiğini görüyor, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesinin Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin 101’inci yılında da, tarihimizin getirdiği tecrübelerin bizi güçlü yaptığını kavrayarak, yılmadan, düşmanlaşmadan, hatalarımızdan ders çıkartarak geleceğimizi düşünmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz.

Ayrışmadan ya da ayrıştırılmasına fırsat verilmeden vatan topraklarında huzur ve refah içinde yaşamanın yolunun sınırsız basın özgürlüğünden geçtiğini ve ortak doğruya ulaşmada medeniyetimize önemli bir yol haritası çizme fırsatı sunduğunu tüm taraflara, bütün samimiyetimizle hatırlatıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Muassır medeniyet' diye tabir ettiği hedeflerin destekçisi ve öncüsü olmak adına çuvaldızı kendimize de batırarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olacağına olan inancımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Zorlu zamanlardan geçerken hedef konulan ideallerin takipçisi olacağımıza dair önce Atamız olmak üzere tüm Türk milletine söz vermeyi meslek etiğimiz gereğince bir borç biliyoruz.

Küresel Gazeteciler Konseyi olarak 101 yaşına ulaşan Cumhuriyetimizin gururunu yaşarken, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeden, yurt içi ve yurt dışında ülkemize nasıl hizmet edebileceğimizi kuruluşumuzdan beri düşünüyor ve daha fazlasını yapabilmek için kendimize misyon biçiyoruz.

Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile son 101 yılda bu ülke için canını veren tüm şehitlerimizi minnet, rahmet ve duayla anıyoruz. Cumhuriyetimizin nice yüz yıllar boyu yaşayacağı inancıyla, Atatürk’ün dediği gibi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' düsturuyla bu ülkede refah içinde yaşamak için gereken kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu hatırlatma görevini gururla ifa ediyoruz. Ve son söz: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti… Ne mutlu Türk'üm diyene".