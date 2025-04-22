18 – 20 Nisan 2025 tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Dermavizyon toplantısı, Keşanlı doktorların buluşmasına sahne oldu. Toplantıya Türkiye’den sınırlı sayıda dermatolog davet edildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cildiye uzman doktorları olan dermatologların, Deri ve Zührevi Hastalıkları Bilim Dalı’nın ilerlemesine katkıda bulunması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, İstanbul Özel Erdem Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Sema Kocabalta Kılıç ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Tamer Sert katıldı.

ÜÇÜ DE KEŞAN LİSESİ MEZUNU

Türkiye’deki çeşitli illerden toplantıya katılan 3 dermatoloji uzmanının da Keşanlı ve Keşan Lisesi mezunu olduğu öğrenildi.

1984 - 1985 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Keşan Lisesi’nden birincilikle mezun olan Özlem Su Küçük, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Dermatoloji uzmanı oldu. Küçük, halen İstanbul Bezmialem Üniversitesi’nde dekan yardımcısı olarak profesör doktor unvanıyla görev yapıyor.

Uzman Dr. Sema Kocabalta Kılıç da 1986 – 1987 Eğitim ve Öğretim Yıl’ında Keşan Lisesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitiminin ardından İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden emekli oldu. Kocabalta Kılıç halen İstanbul Özel Erdem Hastanesi cildiye bölümünde uzman doktor (dermatolog) olarak görev yapıyor.

Dermatolog Tamer Sert ise 1988 - 1989 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Keşan Lisesi’ndeki mezuniyetinin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitiminden sonra çeşitli hastanelerde görev yapan Sert, halen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde uzman doktorluk görevini sürdürüyor.

TOPLANTIDA TIP, TOPLANTI DIŞINDA KEŞAN LİSESİ ANILARI KONUŞULDU

Toplantıda Prof. Dr. Özlem Su Küçük bir de sunum yaptı. Keşan Lisesi mezunu doktorlar Tiflis’teki toplantının tıp alanı dışındaki zamanlarında ise Keşan ve Keşan Lisesi günleri hatıralarını dile getirildi. Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Keşanlı dermatologlar, Keşan’a selam ve sevgilerini iletti.