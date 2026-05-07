Edirne'nin Keşan ilçesinde asırlardır süregelen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez geleneği, yakılan ateşler ve dileklerle bu yıl da büyük bir coşkuyla yaşatıldı. Vatandaşlar, asırlık kültürü gelecek nesillere aktarmak adına 6 bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan halkı, 6 Mayıs Hıdırellez sabahında kentin farklı noktalarında bir araya gelerek geleneksel Hıdırellez ateşini yaktı.

Şehitlik Parkı ve Çamlıkent mevkiinde toplanan vatandaşlar, ateşlerin üzerinden atlayarak bereket ve sağlık dileklerinde bulundu.

Baharın gelişini simgeleyen ve Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan Hıdırellez, Keşan'da renkli görüntülere sahne oldu. Şehitlik Parkı'ndaki bir işletme ile Çamlıkent mevkisindeki komşuların katılımıyla düzenlenen etkinliklerde, bu kadim kültürün yaşatılmasının önemi vurgulandı.

'BU KÜLTÜR HER YIL DEVAM ETTİRİLMELİ'

Ateş başında toplanan vatandaşlar, Hıdırellez geleneğinin yıllardır Keşan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Katılımcılar, bu mirasın her yıl 6 Mayıs'ta aynı heyecanla kutlanması gerektiğini ve kültürel değerlerin korunarak yarınlara taşınmasının önemini belirtti.