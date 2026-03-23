Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Emirhan P. ile araçta yolcu olarak bulunan Sude P., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Yığılca yolu Doğanlar köyü sapağında Emirhan P. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Düzce'de Yığılca ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

