Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Hasan Saatçioğlu, kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren yerel işletmeleri desteklemek amacıyla, kırtasiye ürünlerinin yerel işletmelerden yapılması gerektiğinin altını çizerek, yerel işletmelere destek çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Meclis Üyesi Hasan Saatçioğlu, kırtasiye alışverişleriyle ilgili yerel işletmelerden alışveriş yapılması çağrısında bulundu.

Saatçioğlu, yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra kırtasiyeciler ve eğitimle ilgili tüm alanlarda faaliyet gösteren üyelere hayırlı olmasını diledi.

Keşan TSO olarak geçtiğimiz dönemlerde kırtasiye alışverişlerinin yerel işletmelerimizden yapılması hususunda farkındalık kampanyaları başlattıklarını anımsatan Saatçioğlu, "Bu yılda “Kırtasiye Kırtasiyeciden Alınır” farkındalık kampanyamızı devam ettiriyoruz. Yılın 365 günü bölgemizde faaliyet gösteren kırtasiyecilerimizin yaz kış demeden hizmet vermeleri, zincir marketlere göre kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tedarik edip bölgemiz vatandaşları ile buluşturmaları sebebiyle, tüm vatandaşlarımızın alışverişlerini yerel işletmelerimizden yapmaya ve kırtasiyecilerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Değerli vatandaşlarımız Yerel İşletmelerimizi ziyaret ederek, geniş ürün yelpazeli kaliteli ürünleri uygun fiyata gönül rahatlığı ile alabilirler. Tekrardan yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, tüm esnaflarımıza hayırlı işler ve bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.