Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan Tso) heyeti, İpsala ilçesinde bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel makamında ziyaret edilerek bölge ekonomisi ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

Gerçekleştirilen ziyarete; Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Genel Sekreter Erdem Başak ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç katıldı.

ORTAK ÇALIŞMALAR VE PROJELER MASAYA YATIRILDI

Ziyaret sırasında, Keşan TSO tarafından yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden projeler ve Trakya bölgesi ekonomisinin gelişimine yönelik faaliyetler Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel'e aktarıldı. Görüşmede, İpsala ilçesinin ticari, ekonomik ve sosyal kalkınması doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği imkânları değerlendirildi.

Keşan TSO heyeti, misafirperverliğinden ötürü İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.