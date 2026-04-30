Edirne'nin Keşan ilçesinde üreticilerin ve iş dünyasının yatırım iştahını artıracak, devletin sunduğu mali imkanların kapılarını aralayan kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Keşan Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen eğitimde, hibe ve destek programları tüm detaylarıyla uzmanlar tarafından paylaşıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası'nda dün düzenlenen 'Devlet Destekleri ve Hibeleri Bilgilendirme Eğitimi', bölgedeki tarım ve sanayi temsilcilerini bir araya getirdi. KOSGEB, TKDK ve Trakya Kalkınma Ajansı uzmanlarının sunum yaptığı toplantıda, üreticilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için sunulan güncel teşvikler anlatıldı.

Toplantıya; Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ile Keşan Ziraat Odası Meclis Başkanı Hasan Tuna katılım sağladı.

Eğitim, bölgedeki yatırım destek ofislerinin en yetkili isimleri tarafından verildi.

Eğitimde; TKDK Trakya Tarımsal Kırsal Destekleme Kurumu Edirne İrtibat Ofisi Sorumlusu İlkin Özgen, tarımsal yatırımlarda hibe süreçlerini, KOSGEB Edirne Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Gülden Uslu, işletme ve girişimci desteklerini, Trakya Kalkınma Ajansı: Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner ise bölgesel kalkınma odaklı projeleri aktardı.

'ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ'

Toplantının açılışında konuşan Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, üreticilerin ve üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına bu tür eğitimleri önemsediklerini belirterek, 'Projelerinizin hayata geçmesi için doğru bilgiye ulaşmak ilk adımdır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz' dedi. Sunumların ardından uzmanlar, katılımcılardan gelen soruları tek tek yanıtlayarak hibe dosyalarının hazırlanması konusunda ipuçları verdi.