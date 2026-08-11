Keşan Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağanüstü toplantısında belediyeye sağlanan toplam 32,6 milyon liralık hibe ve destekler oy birliğiyle kabul edilirken, Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin SGK borçlarının yapılandırılması için bir taşınmazın teminat gösterilmesi tartışmalara neden oldu. Madde, 11'e karşı 14 oyla kabul edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi'nin 2026 Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıyı AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural da takip etti.

Toplantının ilk maddesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 12 milyon 600 bin liralık hibenin kabul edilmesi görüşüldü. Hibe kapsamında iki adet büyük çöp toplama aracının Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınması kararlaştırılırken madde oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyeye hibe edilmek üzere gönderilen 2026 model Case marka kazıcı ve yükleyicinin kabul edilmesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

PARK VE YOL ÇALIŞMALARINA MİLYONLUK DESTEK

Mecliste ayrıca Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin yürüyüş yollarının yenilenmesi için Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanan 5 milyon liralık mali ve teknik destek kabul edildi. İLBANK tarafından yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları için verilen 5 milyon liralık hibe ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürüyüş, bisiklet yolu ve çevre düzenlemeleri için sağlanan 5 milyon liralık destek de oy birliğiyle kabul edildi. Yine İLBANK tarafından kilitli beton parke ve beton bordür taşı alımında kullanılmak üzere verilen 5 milyon liralık hibe ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından asfalt üretiminde kullanılmak üzere hibe edilen 250 ton bitümün kabulü de meclisten oy birliğiyle geçti.

GÜNDEMİN SON MADDESİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Toplantının son maddesinde ise Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin SGK'ya olan sigorta prim borçlarının yapılandırılması gündeme geldi. Şirketin yüzde 100'ünün Keşan Belediyesi'ne ait olması nedeniyle, Büyük Cami Mahallesi'ndeki 347 ada 1 parselde bulunan 658,42 metrekarelik taşınmazın, SGK borçlarının taksitlendirilmesinde teminat olarak gösterilmesi teklif edildi.

Mecliste yapılan açıklamalarda borcun 2023, 2024 ve 2025 yıllarının tamamı ile 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin olduğu belirtilirken, toplam borç miktarı açıklanmadı.

AK Parti Grubu adına konuşan Yakup Balcı, işlemin satış değil, teminat gösterme işlemi olduğunu savunurken, taşınmazın ilerleyen süreçte Hazine arazileriyle takas yoluyla çözülebileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan da söz konusu işlemin ipotek verilmesi olduğunu ifade etti.

YAVAŞ: 'KEŞAN'IN KALBİ NİTELİĞİNDE BİR GAYRİMENKUL'

Bağımsız Grup adına söz alan Hüseyin Yavaş ise teklife sert tepki gösterdi. Yavaş, Keşan'ın önemli bir taşınmazının teminat gösterilmesinin yanlış olduğunu savunarak belediyenin SGK borçlarının uzun süredir ödenmediğini ileri sürdü. Yavaş'ın eleştirilerine karşılık Bağımsız Meclis Üyesi Cahit Kemer, kendi adına oy tercihi açıklanmasına tepki gösterdi ve maddeye 'evet' oyu vereceğini söyledi. İki meclis üyesi arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşanırken, Yavaş'ın Kemer'in AK Parti ile birlikte hareket ettiği yönündeki ifadeleri üzerine Kemer, 'Sen beni AKP'li olmakla mı suçluyorsun?' diyerek tepki gösterdi.

CHP Grubu adına konuşan Mehmet Meriç de SGK borcunun uzun süredir ödenmediğini belirterek, grup olarak maddeye 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

Tartışmaların ardından yapılan oylamada teklif, 14 kabul oyuna karşılık 11 ret oyuyla kabul edildi.

Böylece Keşan Belediyesi'ne ait Büyük Cami Mahallesi'ndeki 658,42 metrekarelik taşınmazın, belediye şirketinin SGK borçlarının yapılandırılması kapsamında teminat olarak gösterilmesinin önü açıldı.

Toplantıda görüşülen diğer hibe ve destek maddeleri ise oy birliğiyle kabul edildi.