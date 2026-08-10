CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesabının YENİ Parti Gençlik Kolları tarafından ele geçirildiğini belirterek hesabın yeniden kendilerine geçtiği duyurdu. Çalışmaların aynı hesap üzerinden sürdürüleceği açıklandı.

ANKARA (İGFA) - CHP Gençlik Kolları, sosyal medya platformu X'teki hesabının bir süre başka bir siyasi partinin gençlik kolları tarafından kullanıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu hesabın 'CHP Gençlik Kollarından çalındığı' iddia edilerek, hesabın CHP'nin gençlik mücadelesine ilişkin uzun yıllara dayanan bir hafızayı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, hesabı ele geçiren ve kullanan iradenin kamuoyunun hafızasında yer etmesi amacıyla profil fotoğrafı ve hesap bilgilerinin bir süre değiştirilmediği ifade edildi.

Bu hesap, CHP Gençlik Kollarından çalınmıştır.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihinin ve 1953'ten bu yana kuşaktan kuşağa aktarılan gençlik mücadelesinin hafızasını taşıyan bu hesap, bir başka siyasi partinin gençlik kolları tarafından ele geçirilmiştir.



Hesabı çalan: — YENİ Parti Gençlik Kolları (@yepyenigenclik) August 10, 2026

CHP Gençlik Kolları, hesabın bugün yeniden kendilerine geçtiğini duyurdu. Açıklamada, 'CHP Gençlik Kolları, 73 yıllık mücadele geleneğini kaldığı yerden sürdürecek' denilerek çalışmaların, açıklamaların ve siyasi faaliyetlerin yeniden bu hesap üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Öte yandan hesabı kullanan YENİ Parti Gençlik Kolları'nın X hesabında da konuya ilişkin paylaşım yapıldığı görülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Mart 2023 tarihinde 'Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak' sözünün yer aldığı videosu yeniden yayımlandı.