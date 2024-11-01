Keşan DOÇEK Bisiklet Ekibi, Lapseki Dumanlı Dağları'nda düzenledikleri bisiklet keşif turuyla unutulmaz bir sonbahar etkinliği gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan DOÇEK üyeleri, sonbaharın büyüleyici atmosferinde bisiklet keşif turu yaptı. Önceki yıllardan farklı bir rota kullanılarak bölgenin gizemli güzellikleri keşfedildi.

Etkinliğe katılanlar, doğanın kalbinde eşsiz bir deneyim yaşarken, dayanışma ve ekip ruhunun önemini bir kez daha vurguladı.

Dumanlı Dağlar'ın doğal güzellikleri katılımcıları etkilerken, zorlu arazi koşulları ekip içindeki dayanışmayı güçlendirdi.

Grup, doğa ile bütünleşerek, zorlu ama bir o kadar da keyifli bir sürüş gerçekleştirdi. Sonbaharın en güzel tonlarının hakim olduğu doğada, bisiklet tekerleklerinin dökülen yapraklar üzerindeki sesi, büyüleyici bir atmosfer oluşturdu. Etkinliğe katılan bisikletçiler, “Dökülen yapraklar üzerinde pedal çevirmek ve Dumanlı Dağlar’ın büyülü atmosferinde yol almak gerçekten tarif edilemez. Bu güzelliği ancak yaşayarak anlamak mümkün” diyerek doğanın sağladığı bu benzersiz deneyimi sözcüklere dökmenin zorluğundan bahsetti.

Bisikletçiler, bu keşif turunun doğanın güzelliklerini deneyimlemek isteyen herkese ilham kaynağı olabileceğini belirtti.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, tur sonrası yaptığı açıklamada, bu tür keşif turlarının hem doğayı daha yakından tanımak hem de sporla iç içe bir yaşamı teşvik etmek açısından anlamlı olduğunu söyledi. Eşme, "Geçtiğimiz yıllarda izlediğimiz güzergahın dışına çıkarak farklı bir rotaya girdik. Sonbaharın dökülmeye başlayan yaprakları üzerinde bisiklet sürmek, gerçekten tarif edilemez bir keyifti. Dumanlı Dağların o büyüleyici atmosferi zaten insanı kucaklayarak bambaşka bir dünyaya götürüyor." ifadelerini kullandı.