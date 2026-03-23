İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, son iki yılda kent genelinde çevrenin korunmasına yönelik denetim ve izleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gürültü denetimlerinden hava kalitesi ölçümlerine, vektörle mücadeleden deniz temizliğine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında yetki devri bulunan 20 ilçede gürültü kaynaklarına yönelik ölçüm, denetim ve izleme çalışmalarını sürdürdü. Son iki yıllık dönemde makine, eğlence ve ulaşım kaynaklı gürültü şikayetleri ile ruhsata esas ölçümler kapsamında 981 denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 11 işletme hakkında cezai işlem uygulanması için dosya Belediye Encümeni'ne sevk edildi ve toplam 3 milyon 482 bin 529 TL para cezası kesildi.

ISINMA KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNE SIKI DENETİM

Kış aylarında hava kalitesini korumak amacıyla ısınmadan kaynaklı hava kirliliğine yönelik denetimler de yoğun şekilde sürdürüldü. İki yıllık süreçte 554 merkezi sistem katı yakıtlı apartman, 1243 kömür satış noktası denetlendi. Denetimler kapsamında 37 numune alındı.

Yurttaşların şikayetleri üzerine 256 ek denetim gerçekleştirildi. Rutin denetim ve şikayet üzerine yapılan çalışmalarla birlikte toplam 2 bin 53 denetim yapılırken, kurallara uymayan 19 işletmeye 2 milyon 365 bin 515 TL para cezası uygulandı.

HAVA KALİTESİ 10 İSTASYONLA İZLENİYOR

İzmir'de hava kalitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 9 sabit ve 1 mobil olmak üzere toplam 10 hava kalitesi ölçüm istasyonu ile takip ediliyor. Alsancak, Bornova, Karşıyaka, Güzelyalı, Çiğli, Şirinyer, Bayraklı, Güzelbahçe ve Bergama'daki sabit istasyonların tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ölçüm sistemine entegre şekilde çalışıyor.

Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ise yıl boyunca farklı ilçelerde ölçümler yapıyor.

İstasyonlardan elde edilen anlık veriler hem Bakanlığın hava izleme sistemi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Vektör Mücadele Birimi, İzmir genelinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve kemirgen gibi vektörlere karşı yıl boyunca mücadele ediyor. Ekipler, yaklaşık 254 bin farklı noktada üreme alanlarını kontrol ederek entegre mücadele çalışmaları yürütüyor. Teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla ayrıca 5 drone, 34 kombine ilaçlama cihazı, 40 motorlu sırt ULV cihazı, 100 omuz pülverizatörü envantere kazandırıldı.

KÖRFEZDE İKİ YILDA 2 BİN TON DENİZ ÇÖPÜ TOPLANDI

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de İzmir Körfezi'nde temizlik ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ve denizden müdahale ekipleri tarafından son iki yılda 2 milyon 156 bin kilogram (2 bin 156 ton) yüzer atık toplanarak bertaraf edildi.

Deniz suyu kalitesinin izlenmesi amacıyla 70 farklı noktadan düzenli numune alınıyor. Numuneler, körfez içi ve dışındaki kıyı alanlarının yanı sıra dere ağızları ve sanayi tesislerinin deşarj noktaları gibi riskli bölgelerde alınıyor. Analiz sonuçları harita tabanlı sistemde toplanarak belediye birimleri tarafından izleniyor.

Mavi Bayrak Koordinasyon ve Eğitim Şefliği, çevre bilincini küçük yaşlarda geliştirmek amacıyla okullarda eğitim programları da düzenliyor. Son iki yılda 12 bin öğrenci ile 362 öğretmene çevre ve deniz ekosistemi konusunda eğitim verildi. İzmir'de turizm ve çevre kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 37 halk plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Özel plajlarla birlikte kentteki toplam Mavi Bayraklı plaj sayısı 64'e ulaştı.