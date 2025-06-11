KAYSERİ (İGFA) - Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen iş birliği protokol töreninde konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin sahada eğitime önem veren mesleki eğitimde öncü ve örnek bir yükseköğretim kurumu olduğunu kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi, hem lisans, hem de ön lisans düzeyinde uygulamalı eğitimi ön planda tutmaktadır. Bugün burada sağlık alanında işletmede mesleki eğitim ve mesleki uygulama derslerinin sürdürülmesine yönelik iş birliği kapsamında, sağlık ile ilgili eğitim verilen bölüm ve programlarımızdaki öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında öğrencilerimizin mesleklerini yaparak öğrenmelerini oldukça önemsiyoruz. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü ile İncesu Ayşe-Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Sosyal Bilimler MYO’muzun Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültemizin Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri faydalanabilecektir. İmzalanan bu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da, Kayseri Üniversitesi gibi önemli bir eğitim kurumuyla ortak işler yürütmekten mutlu olduklarını ifade ederek, “Kayseri Üniversitesi, ülkesine ve milletine layıkıyla hizmet edecek çok değerli öğrenciler yetiştirmektedir. Eğitimin önemli bir parçası olan uygulamalı eğitim, öğrencilerimizin profesyonellik kazanması ve mesleklerini geliştirmesi açısından önemli bir alandır. Bu konuda bizler de elimizi taşın altına koyarak, uygulamalı eğitime katkı sağlamak istedik. Bize bu imkânı verdiği için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, işletmede mesleki eğitim ve uygulama derslerine ilişkin iş birliği protokolüne imza attı.