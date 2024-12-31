Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2025’in Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Sanayiciler açısından zorluklarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler ekonomileri olumsuz etkiledi. Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve Suriye’de devam eden çatışmalar, bölgemizde siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları derinleştirdi. Yüksek enflasyon ortamından hepimiz etkilendik. Önümüzdeki yıl hiç kuşkusuz en büyük temennimiz enflasyonun kontrol altına alınması ve alım gücünün arttırılmasıdır. 2025’in özellikle ilk altı ayı 2024’ten daha iyi olmayacak. İlk altı aydan sonra normalleşmenin başlayacağını düşünüyorum. Finansmana ulaşım daha da kolay olacak. Yatırımların önü açılacak. Ülkemizin ekonomik göstergeleri iyi durumda. Kısa vadede sıkıntılı olacak ama inşallah uzun vadede daha da rahatlayacağımız bir yıl olacak.

Kayseri Sanayi Odası olarak 2025 yılında da, şirketlerimizin kurumsallaşması adına yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, verimlilik ve e-ihracat gibi sanayi ve ticaretin geleceğini yakından ilgilendiren konular üzerinde durmaya devam edeceğiz. Sorunlarımız olsa da ülke olarak bunları aşacak güce ve kudrete sahibiz. İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeni yılda da ihracat, istihdam ve üretim noktasında hedeflerimize ulaşmak için, ele ele vererek istişare içerisinde hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile gece gündüz demeden üretime ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu, Gazze başta olmak üzere katliamların durduğu, dünyada savaşların son bulduğu bir yıl diliyorum. Kıymetli üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bol bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum”