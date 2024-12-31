Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Fırat Kalınma Ajansı iş birliğinde, Cazibe Merkezleri Destekleme Projesi çerçevesinde Hububat Sektöründe Deprem Sonrası Toparlanma Değer Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 60 milyonTL değerindeki protokolü imzalandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı, çiftçiyi ve esnafı her zaman desteklediklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hububatların hijyenikortamlardadepolanabilmesi için toplam 4 bin ton kapasiteli 40 silo, 20 modern ve kullanışlı ofisin yer aldığı bir merkez inşa edileceğini belirtti.

Başkan Er, Malatya’nın inşası ve ihyası için her alanda önemli projelere imza attıklarını söyleyerek, “Bir yandan şehrimizi baştan sona yeniden inşa ederken, diğer yandan köylümüzün, çiftçimizin ve esnafımızın hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

9 ayda tarımsal sulamaya tam 304 milyon liralık destek sağladık. Kuzey Kuşak Yolumuzdaki Fidancılar Sitesi'nin yanında, Yeni Buğday Pazarı'mız için ilk adımı attık. Sayın Valimiz Seddar Yavuz’un katılımlarıyla ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle, Cazibe Merkezleri Destekleme Projeleri kapsamında, 60 milyon TL maliyetli projemizin protokolünü imzaladık.

Projemiz kapsamında Buğday Pazarı esnaflarımız için 20 modern ofis ve her biri 100 ton kapasiteli 40 silo (depo) yapılacak. Esnafımız artık çok daha nezih ve hijyenik bir ortamda işlerini sürdürebilecek. Bu projenin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.