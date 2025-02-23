Kayseri’nin Süper Lig’deki temsilcisi Bellona Kayserispor’un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları, Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret ederek ulu çınarlarla keyifli bir gün geçirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2002 yılından bu yana hizmet veren ve 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, anlamlı bir ziyarete sahne oldu.

Sarı kırmızılı takımın Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, Teknik Direktör Sergej Jakirović ve futbolcular, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hayır dualarını aldı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette futbolcular, yaşlıların ellerini öperek hediyeler takdim etti. Ulu çınarlar, sarı-kırmızılı heyeti sevgiyle karşılarken, Kayserispor’un bu anlamlı jesti huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Kayserisporlu futbolcuların ilgisi ve samimiyeti, huzurevi sakinlerine moral oldu. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle bilinen Bellona Kayserispor yöneticileri, bu tür ziyaretlerle büyüklerine vefa göstermeye devam edeceğini belirtti.