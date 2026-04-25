BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT), bu yıl dünyada ilk kez kutlanmaya başlayan '17 Nisan Dünya Toplu Taşıma Günü' kapsamında nostaljik bir etkinlik düzenleyerek vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Toplu taşımanın tarihsel gelişimine ve şehir kültüründeki yerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ulaşımın dünü ve bugünü harmanlandı. Etkinliğin en çok ilgi gören bölümü ise, eski dönemlerde kullanılan toplu taşıma biletlerinin yeniden gün yüzüne çıkarılması oldu.

GEÇMİŞE YOLCULUK: NOSTALJİK BİLETLER VATANDAŞLA BULUŞTU

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan ve vatandaşlara takdim edilen nostaljik biletler, büyük bir sürpriz etkisi yarattı. Özellikle uzun yıllardır Balıkesir'de ikamet eden vatandaşlar, eski biletleri inceleyerek ulaşım anılarını tazeleme ve geçmişe kısa bir yolculuk yapma fırsatı buldu.

KURUMSAL BAĞ GEÇMİŞİN İZLERİYLE GÜÇLENİYOR

Etkinlikte ulaşımdaki teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir şehir yaşamının önemi de ön plana çıkarıldı. Balıkesir Toplu Taşıma AŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Dünyada ilk kez kutlanan bu özel günde, toplu taşımanın sadece bir ulaşım aracı değil, şehrin hafızası olduğunu hatırlatmak istedik. Bu tür etkinliklerle hem toplu taşıma bilincini artırmayı hem de vatandaşlarımızla olan kurumsal bağımızı geçmişin izleriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz.'