27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali, Antalya'ya 10 farklı ülkeden gelen çocukların katılımıyla birlikte gerçekleşti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleşen 'Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Galası' renkli görüntülere sahne oldu. Konuk çocuklar, rengarenk yöresel kıyafetleriyle Antalya'yı adeta bir şenlik alanına çevirirken, sergiledikleri dans performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında, '2026 Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Galasını' gerçekleştirdi. Bu yıl 10 farklı ülkeden gelen çocukların katılımıyla gerçekleşen festival, birbirinden eğlenceli etkinliklerle sahne olurken, gerçekleşen muhteşem galayla son buldu. 27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Tayland, Polonya, Estonya, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye'den gelen çocuklar hem kendi kültürlerini tanıtma hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Konuk çocuklar rengarenk yöresel kıyafetleriyle Antalya'yı şenlik alanına çevirdi. Ülkelerine özgü dans gösterilerini sunan çocukların performansları, Antalyalılar tarafından büyük ilgi gördü. Galaya kendi ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katılan çocuklar, kültürel zenginliği gözler önüne serdi. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında gün boyu eğlence ve coşku bir arada yaşandı. Festival süresince Beach Park'ta kurulan etkinlik alanlarında çocuklar; uluslararası dans gösterilerinden konserlere, yarışmalardan panayır etkinliklerine kadar pek çok aktiviteyle buluştu.