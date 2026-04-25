Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Ayvalık Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen teknik geziyle öğrencilerin hem akademik hem de çevresel farkındalıkları artırılmaya çalışıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Gerçekleştirilen eğitim ile öğrenciler öncelikli olarak Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ni ziyaret ederek alanlarıyla ilgili akademik bilgi edinme fırsatı buldu. Fakülte ziyaretinin ardından rotalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'ne (BAÇEM) çeviren öğrenciler, burada doğa, tarım ve sürdürülebilir üretim konularında kapsamlı bilgiler aldı.

BAÇEM SAYESİNDE, ÇEVREYE DUYARLI GENÇLER YETİŞİYOR

Ayvalık Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim programları kapsamında gerçekleştirdikleri teknik geziyle BAÇEM'in sunduğu imkânlardan yararlandılar. Öğrencilere, bu tarz ziyaretler sayesinde BAÇEM gibi önemli bir eğitim ve üretim merkezinin kendi bölgelerine bu denli yakın olmasının büyük bir fırsat olduğu bilinci kazandırılmaya çalışıldı. Doğayla iç içe öğrenme imkânı sunan bu tür merkezlerin, genç nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Ardından BAÇEM'in sunduğu uygulamalı eğitim imkanlarını yakından inceleyen öğrenciler, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere birçok bitki türünü yerinde gözlemleme şansı yakaladı. Ayvalık Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, bu tür teknik geziler aracılığıyla öğrencilerin hem mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hem de doğa sevgisini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.