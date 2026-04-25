ANKARA (İGFA) - Her çarşamba düzenlenen gezi programı sayesinde Başkentliler, kentin simge mekânlarını profesyonel rehber eşliğinde araç içinden panoramik olarak keşfetme imkânı buluyor. II. TBMM Binası, Anıtkabir, Atakule, Hamamönü ve Ankara Kalesi gibi simge durakları kapsayan ücretsiz tur için başvurular çarşamba sabahları https://kentgezileri.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıtmak amacıyla 'Panoramik Ankara Turu' programını başlattı. 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında hayata geçirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tur güzergâhı; II. TBMM Binası'ndan başlayarak Ankara Palas ve Gençlik Parkı üzerinden Ankara Garı ve Türk Hava Kurumu Müzesi'ne uzanıyor. Ardından Anıtkabir'in silüeti eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca Bakanlıklar, TBMM ve elçilikler hattı geçiliyor. Cinnah Caddesi, Botanik Parkı ve Atakule'ye ulaşan rota; Kızılay ve Sıhhiye'deki kültür-sanat noktalarının panoramik izlenmesinin ardından Hamamönü ve Ulucanlar üzerinden Ankara Kalesi eteklerine bağlanıyor. Hacı Bayram Camii, Antik Roma Tiyatrosu ve tarihi Ulus çarşıları da tur kapsamında araç içinden görülebiliyor. Program, başlangıç noktası olan II. TBMM önünde sona eriyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Panoramik Ankara Turu; Ulus'taki II. Meclis Binası önünden hareketle her çarşamba günü saat 10.00 ve 14.00'te olmak üzere günde iki kez düzenleniyor. Turlar, araçtan iniş yapılmadan rehber anlatımı eşliğinde gerçekleştiriliyor. Programa başvurular, https://kentgezileri.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden yalnızca çarşamba günleri sabah saatlerinde yapılabiliyor.