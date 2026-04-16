Kayseri Talas'ta örnek bir davranışa imza atan 10 ila 13 yaşlarındaki 3 çocuk, dürüstlükleriyle herkese adeta ders verdi. Belediye önündeki park alanında oyun oynadıkları sırada bir cüzdan bulan çocuklar, hiç tereddüt etmeden cüzdanı Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

KAYSERİ (İGFA) - İçerisinde bir miktar para ve kimlik kartı bulunan cüzdan, zabıta ekipleri tarafından titizlikle muhafaza altına alındı. Kısa süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden kadın, büyük bir endişeyle Kayseri Talas Belediyesi'ne başvurdu. Yapılan incelemenin ardından cüzdanın başvuran kişiye ait olduğu belirlendi ve sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Cüzdanına kavuşan vatandaş ise 'Çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Örnek olacak bir davranışa imza attılar. Kendilerini yetiştiren anne babalarını ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum' dedi.

Talas Belediyesinin duyarlı çocukların bu örnek davranışını takdirle karşıladığı olay, toplumda güven ve dayanışma duygularının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dürüstlükleriyle gönülleri fetheden çocuklar, sergiledikleri bu davranışla hem çevrelerine hem de tüm topluma örnek oldu. Talas'ta yaşanan bu güzel olay, 'iyilik bulaşıcıdır' sözünü bir kez daha doğruladı.