​Türkiye'nin sözleşmeli pancar üretiminde lider kuruluşlarından olan Kayseri Şeker, sürdürülebilir tarım ve üreticiye kesintisiz destek vizyonu doğrultusunda, 2026 üretim yılı kapsamında pancar ekimini tamamlayan bölgelerdeki çiftçilerin ekim avansları hesaplarına yatırıldı. Toplam 78 milyon 764 bin TL tutarındaki bu nakdi destek, bölge genelindeki tarımsal üretime can suyu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan tarımsal girdi maliyetleri karşısında çiftçisini yalnız bırakmayan tohumun toprakla buluştuğu ilk andan hasat dönemine kadar 'çiftçi odaklı hizmet' modelini benimseyen Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı 21 bölgede üretimin her aşamasında üreticinin finansal yükünü hafifleterek tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini garanti altına alıyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye verilen desteklerin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek şu görüşlere yer verdi: 'Üretimin temel gücü ve toprağın asıl sahibi olan çiftçilerimizin her zaman, her koşulda yanındayız. Tarımsal kalkınmanın, yerli üretimin ve sürdürülebilir gıda arzının devamı, çiftçimizin tarlada kalabilmesiyle mümkündür. Kayseri Şeker olarak, finansal gücümüzü üreticimizin emeğiyle birleştiriyor; desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026 üretim sezonunun tüm çiftçiler için yüksek verimli, bol kazançlı ve bereketli geçmesi diliyorum 'dedi.

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