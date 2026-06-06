Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği TEK Market projesini büyütmeye devam ediyor. Üretici ile tüketici arasında doğrudan köprü kuran TEK Market'in yeni şubesi Muratlı'da hizmete açıldı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - TEK Market Muratlı Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini Muratlılı vatandaşlara ileterek konuşmasına başladı.

HER İLÇEYE EN AZ BİR TEK MARKET

TEK Marketlerin yaygınlaştırılmasına yönelik hedeflere değinen Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in her ilçeye en az bir TEK Market kazandırma vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Doç. Dr. Halisçelik, 'İlerleyen süreçte TEK Market sayılarımız daha da artacak ancak her ilçemizde en az bir TEK Market hizmet verecek. Bugün ekonomik koşulların vatandaşlarımız üzerindeki etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle gıdaya erişimin zorlaştığı bu dönemde sosyal belediyecilik uygulamalarının önemi her geçen gün daha da artıyor.' ifadelerini kullandı.

'HİZMETTE DE DESTEKTE DE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ'

Sosyal belediyecilik anlayışının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Halisçelik, 'Sosyal devlet anlayışının yereldeki karşılığı olan sosyal belediyeciliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz, Başkanımız Dr. Candan Yüceer'in öncülüğünde altyapıdan ulaşıma, çevreden sosyal desteklere kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor.' dedi.

'SOSYAL DESTEKLERİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Halisçelik, 'Bebek destek paketlerinden öğrenci yardımlarına, emeklilerden üreticilere kadar geniş bir yelpazede sosyal destek programları yürütüyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görüyor ve bu süreçte onların yanında olmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. TEK Market uygulamamız da bu anlayışın önemli örneklerinden biridir.' şeklinde konuştu.

'TEK MARKET ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR MODEL HALİNE GELDİ'

TEK Marketlerin yerel yönetimler tarafından da ilgiyle takip edildiğini ifade eden Doç. Dr. Halisçelik, 'TEK Market artık örnek gösterilen bir model haline geldi. Birçok belediyeden yöneticiler bu sistemi nasıl kurduğumuzu ve nasıl işlediğini öğrenmek için bizleri ziyaret ediyor. Çünkü biz yalnızca tüketiciyi değil, üreticiyi de destekliyoruz.' diye konuştu.

'TEKİRDAĞ'IN ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDA'

TEK Marketlerin yerel üretime sağladığı katkıya da değinen Doç. Dr. Halisçelik, sözlerini şöyle noktaladı: 'Üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltan TEK Market, üreticinin emeğinin karşılığını almasına, vatandaşın ise kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasına katkı sağlıyor. Marketlerimizde yer alan ürünlerin büyük bir kısmını Tekirdağlı üreticilerden, kooperatiflerden ve yerel işletmelerden temin ediyoruz. Buradan yapılan her alışveriş aynı zamanda yerel üreticilerimize verilen bir destektir.'

'Bu marketin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Candan Yüceer olmak üzere, TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TEK Market Muratlı Şubemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.'

'ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ ARASINDA DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ'

TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Biçer ise açılış töreninde yaptığı konuşmada TEK Market'in yalnızca bir satış noktası değil, vatandaşın bütçesine destek olan önemli bir sosyal belediyecilik projesi olduğunu belirterek, uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluştururken ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek modelleri geliştirdiklerini ifade etti. Genel Müdür Biçer, TEK Market'in aynı zamanda yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek üretici ile tüketici arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kurduğunu vurguladı.

Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.