İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırma sonuçlarına göre Kayseri Şeker Türkiye’de 70. Kayseri de 1. oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2024 listesinde Kayseri Şeker, üretimden net satış hasılatına göre Türkiye genelinde 70. sırada yer alırken Kayseri’den listeye giren firmalar arasında 1. sırada yer alarak şehrin gururu oldu.

Yıllardır başarı basamaklarını istikrarlı bir şekilde çıkan Kayseri Şeker, bu yıl da istikrarlı büyümesini tescillemiş oldu.

Başarılara doymayan Kayseri Şeker, bir kez daha azimle, istikrarla ve üretim gücüyle zirveye oynadığını gösterdi. Bölge ekonomisine sağladığı katkı ve Türkiye sanayisindeki yükselen konumuyla dikkat çeken Kayseri Şeker, tarımı sanayi ile buluşturan örnek kurumlardan biri olmaya devam ediyor.

Kayseri Şeker’in İSO 500 listesinde üst sıralarda yer alması, şirketin üretim kapasitesi, sürdürülebilir büyüme hedeflerinin ve bölge ekonomisine katkısının bir göstergesi oldu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, büyük gurur yaşatan bu başarı sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bu başarı tesadüf değil, alın teriyle, emekle, inançla örülmüş bir hikâyenin sonucu. Kayseri Şeker, sadece şeker değil, güven, istikrar ve başarı da üretiyor. Çiftçimizle, çalışanlarımızla, yöneticilerimizle bir bütün olduk, birlikte başardık. Bu gurur hepimizin. Tarımın sanayiyle, emeğin vizyonla buluştuğu bir yapının; yılmadan, yorulmadan, her yıl daha yükseğe tırmanmasının öyküsüdür bu. Hedefimiz her yıl Türkiye sıralamasında daha da yukarılara çıkmak. Kayseri Şeker yükseliyor, Kayseri büyüyor, Türkiye kazanıyor.” Dedi