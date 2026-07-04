Kayseri Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde bulunan eski Fatih Bahçesi'nde yapımına devam ettiği yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

KAYSERİ (İGFA) - İlçedeki eski parkları, daha kullanışlı daha güvenli ve daha modern bir hale getirmek için hummalı çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın, özellikle çocuklarımızın doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için parklarımızı yeniliyor daha nitelikli hale getiriyoruz. Fatih Bahçemiz yol üzeri olduğu için birçok vatandaşımız tarafından yoğun kullanılan bir park. Malatya yolu üzerinde bulunan bu parkımızı yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yaptığımız çalışmalarımızdan sonra parkımızda; kiremit irmiğinden yaptığımız yeni ve sağlıklı bir yürüyüş yolu, ışıklar, kamelyalar, spor aletleri ve yeni oyun grubu olacak. Işıklandırması ile de ayrı bir güzel olacak' dedi.