Kayseri Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği büyük ilgi gördü. Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları sonbahar dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Kayseri'nin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi etkinlik alanında görücüye çıktı.

Çocukları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarına dikkat çekerek, 'Öncelikle emek harcayarak eserler üreten çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız.

Onların daha donanımlı yetişmeleri için elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize seferber ettik. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi gibi her alanda hizmet veriyoruz. Kayserimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatlarını renklendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminatı yavrularımıza, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir' ifadelerini kullandı.

Resimleri gezen katılımcılar ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.