Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak için Hacılar da yürüttüğü dev kanal projesinde çalışmaların %60 seviyesine geldiğini bildirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar İlçe Merkezi Aksu, Lara ve Delisay Dereleri’nde birinci kısım ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Bilal Özdoğan, dev kanal projesi kapsamında Aksu Deresi'nde 750 metre beton duvar ve 2 adet menfez imalatının yapıldığını, çalışmalarda %60 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

‘2 BİN 500 METRELİK KANAL İLE TAŞKIN RİSKİ BERTARAF EDİLECEK’

Başkan Özdoğan yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda, Aksu Deresi menba kısmında 1869 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 11 adet menfez ile Aksu Deresi mansabında 595 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, mevcut kanal tabanına 450 metre ara beton, duvar üstlerine pano panel tel çit ve 3 adet menfez yapılacak. Bu sayede zaman zaman yaşadığımız taşkın riskini önlemiş olacağız. Bu projede emeği geçen DSİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, “İlçemiz için yürüttüğümüz projelerle vatandaşlarımızın refahını, huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlıyor, çevremizi de koruyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.