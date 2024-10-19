Yöresel Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği gönlere bundan 17 yıl önce ilkini yaparak öncülük yapan o günlerin Giresun Dernekler Birliği ve ardından Giresun Federasyonu ara vermeden 17. Giresun Tanıtım Günlerini organize etti.

Birincisi Feshanede yapılan, 17. Giresun Tanıtm Günleri bu yıl Kağıthane Belediyesi'sinin Hasbahçe organize alanında gerçekleşti. 17 Ekim'de başlayan 17. Giresun Tanıtım Günleri'nin protokol programı ise 19 Ekim'de gerçekleşti.

Giresun'un kültürel zenginlikleri ve yerel lezzetlerinin buluştuğu İstanbul Kağıthane Hasbahçe İstanbul, çevre iller ve Giresun'Idan gelen Giresunlularla dolup taştı. Yağgon katılım sağlanan Giresun Tanıtım Günleri Protokol Programına da katılım yoğunda. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Divan Başkanı İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Milletvekilleri CHP'li Elvan Işık Gezmiş, MHP'li Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve daha çok sayıda siyasetci ve bürokrat katıldı. Giresun Sivil Toplum Kuruluşları da Tanıtım Günlerinde yoğun olarak yer aldı.

Kağıthane Belediyesi 'nin de desteğiyle dazenlenen organizasyonda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de bulundu. 19 Ekim Cumartesi günü Ptrotokol tören saatinda sunuculuğu ise Haldun Domaç ve F. Çiğdem Tahmaz yaptı. Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş'in yaptığı açılış konuşmasından sonra protokolde bulunanlar kürsüye davet edilerek kısa birer konuşma yaptı.



Giresun Federasyonu Eski Başkanı İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yaptığı konuşmada, Giresun Günlerinin devamlılığında katkısı bulunan tüm hemşerilerine ve Federasyon yönetimini teşekkür etti.



İstanbul doğumlu olan ve aslen Giresun Şebinkarahisarlı olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada, Giresun ve Doğukaradeniz'e yapılacak projelerden bahsetti.



Hasbahçe'de gerçekleşen Giresun Tanıtım Günleri'nde etkinlik boyunca geleneksel halk oyunları, yerel müzikleri, doğal ve kültürel zenginlikleri, el sanatları, meşhur yöresel lezzetleri İstanbullularla buluştu.

20 Ekim'e kadar sürecek tanıtım günlerinde İstanbullular Giresun'un yaylalarında yetişen doğal ürünleri, zengin mutfak kültürünü, Karadeniz'e özgü lezzetleri tatma fırsatı bulurken, el emeği, yerel sanat eserlerini de yakından inceleyebilecek.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin böylesi değerli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kağıthane halkını ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşları bu anlamlı organizasyona davet etti.