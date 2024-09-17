Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Muratpaşa’daki bu barış iklimini bütün dünyaya örnek göstermek, mümkünse dünyaya yaymak ve paylaşmak çok kıymetli, çok değerli” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin, memleket özlemi çekenleri ve doğduğu yer kadar doyduğu yerin de kıymetini bilenleri bir araya getirdiği 8. Yöreler Renkler Festivali, Akdeniz Gecesi ile başladı. Festivalde bu yıl, Antalya’da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşeri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda dernekler, yörelerinin lezzetlerini, el sanatlarını ve doğal güzelliklerini tanıttı. Festivalin ilk gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile başladı. Ardından, sanatçılar Ateş Ali ve Mevlüt Ahıskalı sahne aldı, gece Uğur Önür konseriyle sona erdi.

Eşi Ümran Uysal ile geceye katılan Başkan Ümit Uysal, konuşmasına Nazım Hikmet Ran’ın dizeleriyle başladı: “Deniz olunmalı, oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.” Bu şiirden sonra Başkan Uysal, “Hep beraber deniz olduğumuz bu güzel etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek katılımcıları selamladı.

Başkan Uysal, Muratpaşa’da farklı kültür ve milletlerden insanların bir arada, barış içinde yaşadığını vurguladı ve şunları söyledi: “Bizim Muratpaşa'mız Türkiye’nin yedi bölgesinden ve çevremizdeki ülkelerden gelen insanlarla şekillenmiş bir yaşam tablosuna sahip. Burada güçlü bir komşuluk ilişkisi, hoşgörü, sevgi ve saygı var. Bu, dünyaya örnek olabilecek bir tablo. Muratpaşa’da savaş yok. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar burada barış içinde yaşıyorlar. Onlar bizim misafirlerimiz, komşularımız. Muratpaşa’daki bu barış iklimini dünyaya yaymak, paylaşmak ve örnek göstermek çok kıymetli. Kültürlerin dans, müzik, edebiyat ve sanat aracılığıyla buluştuğu bu zengin ortam, Muratpaşa’yı daha güçlü, renkli ve yaşanılası bir yer yapıyor.”

Gecenin sonunda Başkan Uysal, Akdeniz Bölgesi’ni temsil eden dernek başkanlarına plaket takdim etti.