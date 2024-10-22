Elinizde yüz yogası gibi bir nimet varken neden değişik sıvılarla yüzünüzü harap edesiniz?

Yüz yogası dersi verdiğim bir doktorla aramızda geçen konuşmayı paylaşmak isterim sizlerle:

"Hocam botoks yaptırdınız mı hiç" dedim.

"Birkaç defa botoks yaptım ama artık kesinlikle yapmak istemiyorum" dedi.

Tabii nedenini sormadan edemedim.

"Bir tıp doktoru olarak botoksun zararlarını biliyorum, ileriki zamanlardaki yan etkileri konuşulmuyor, kasları felç ediyor, çalıştıramıyorsunuz , çalışmayan kas da küçülür, ben de bu yüzden yüz yogasına başladım" dedi.

"Zaten birkaç aydır amatörce kendim deniyorum, etkilerini hissediyorum" dedi.

Eh ben de yaptığım işin hakkını vermekten bir kez daha onur duydum tabii.

Hayat sizin, yüz sizin. Elbette istediğinizi yaptırmakta özgürsünüz ama neden elinizde yüz yogası gibi bir nimet varken neden değişik sıvılarla yüzünüzü harap edesiniz?

Hem de tıp doktorundan da onay aldıysak..