Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi’den Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu’na ziyaret

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, bölgenin kalkınması açısından kritik öneme sahip Samsun-Sarp Demiryolu Projesi oldu. Bu proje, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yüzyılı aşkın süredir beklenen bir yatırım olarak değerlendirildi.

BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN DEMİRYOLU ŞART

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi, bölgenin kara, deniz ve havayolu ulaşımıyla ticari ve turistik anlamda önemli bir konuma geldiğini belirterek, demiryolunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çelebi, Ticaret ve Sanayi Odaları olarak Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin yatırıma dönüşmesi için süreci ortak kararla takip ettiklerini ifade etti.

DENİZ ULAŞIMIYLA ENTEGRE DEMİRYOLU

Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise, demiryolunun deniz ulaşımıyla entegreli bir proje olarak gerçekleştirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Çakırmelikoğlu, “Ülkemiz Avrupa’dan Asya’ya bir köprü görevi görmekte. Stratejik bir lojistik üs olabilmesi için bu demiryolu projesi büyük önem taşımaktadır,” dedi.

Ziyarete ayrıca, Trabzon TSO Genel Sekreteri Ali Rıza Kul ve Giresun TSO Genel Sekreteri Şükrü Cebeci de katıldı.